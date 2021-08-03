Только 17 процентов жителей Владимирской области довольны своей зарплатой

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей ЦФО, в том числе из Владимирской области, и выяснила, что только 17 процентов довольны своей заработной платой. Еще 83% нынешняя зарплата не устраивает.

Чаще других своей зарплатой довольны представители профессиональных сфер «Банки, инвестиции» (35%), «ИТ, телеком» (24%), «Строительство, недвижимость», «Транспорт, логистика» и «Маркетинг, PR» (по 23%). Недовольных больше всего среди представителей высшего менеджмента (90%) и административного персонала (89%).

У 41 процента жителей региона заработная плата за последний год не изменилась. 22 процента рассказали, что их ежемесячный доход сократился, еще 37 процентов – что, наоборот, увеличился. Про рост зарплат чаще всего рассказывали представители сфер «Маркетинг, PR» (52%), «Банки, инвестиции» (51%) и «ИТ, телеком» (48%). О падении – в сферах «Искусство, развлечения, медиа» (37%), «Продажи» (36%) и «Строительство, недвижимость» (35%).

Средняя предлагаемая зарплата во Владимирской области по итогам июня составила 40 тысяч рублей, а средняя ожидаемая – 37,1 тысячи. Самую высокую в регионе зарплату сегодня предлагают главному бухгалтеру в крупную производственную компанию (до 300 тысяч рублей до вычета налогов), финансовому директору (производство продуктов питания) (от 200 до 250 тысяч рублей), врачу стоматологу-ортопеду (от 150 тысяч рублей), ведущему разработчику web приложений и сервисов (от 150 до 200 тысяч рублей на руки) и старшему аналитику 1С (до 250 тысяч рублей на руки).