Больше 4 тысяч владимирцев стоят в очереди на прививку от коронавируса

Во Владимире продолжается активная вакцинация жителей областного центра от коронавирусной инфекции. На 2 августа во Владимире первым компонентом вакцины от коронавируса привито 62334 человека. Оба компонента вакцины получили 45290 жителей города.

Очереди на прививку в лечебных учреждениях города ожидают 4714 человек. Всего за время проведения массовой вакцинации в лечебные учреждения областного центра поступило 70760 доз вакцины.

По информации департамента здравоохранения администрации Владимирской области, жители могут предварительно записаться на вакцинацию по телефонам лечебных учреждений:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура),