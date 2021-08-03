В Александровском районе сгорел частный дом

Фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

3 августа в 00.30 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Александровский район, п. Красное Пламя, ул. Клубная, д. 1. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

- Сообщение о пожаре было поздним и на момент прибытия дом горел по всей площади. Из-за сильного ветра существовала угроза распространения пожара. Пожарные не дали огню распространиться на соседний жилой дом и ликвидировали пожар на площади 48 квадратных метров, - сообщили в областном управлении МЧС.

Погибших пострадавших нет. На пожар привлекалось 3 единицы техники, 9 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара