Во Владимирскую область электровоз «Ермак» привез тяжелый грузовой поезд

Как сообщает Горьковская железная дорога, на днях на линиях ГЖД состоялись испытания особо тяжелых соединенных поездов. Они представляют из себя два грузовых поезда, объединенных в единый состав, который «тащат» сразу два электровоза - головной локомотив и локомотив, находящийся посередине.

В частности, 29 июля по маршруту Зюрзя – Агрыз – Канаш -Муром - Вековка проследовал соединенный состав весом 12600 тонн, что более чем в два раза превышает «стандартный» вес грузового поезда.

Впрочем, соединенные составы таких весов не впервые едут по железным дорогам Владимирской области. Более примечательным оказалось то, что экспериментальный состав до Вековки тянули электровозы серии «Ермак» - это грузовые локомотивы нового поколения, которые постепенно приходят на смену электровозам ВЛ80 и их модификациям, которые до сих пор ходят по линиям, проходящим по владимирскому краю. «Ермаки» не только экономичнее и мощнее, но и гораздо комфортабельнее своих «дедушек» серии ВЛ.

Как уточнили в ГЖД, процесс обновления старых грузовых электровозов ВЛ80 на «Ермаки» уже начался — пока они будут курсировать по владимирским линиям наряду с ВЛ, но в ближайшем будущем заменят их полностью. В настоящее время машинисты проходят переобучение.