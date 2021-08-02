Владимирец с ножом напал на полицейского, чтобы не отвечать за попытку украсть коньяк

Ленинским районным судом города Владимира вынесен приговор ранее судимому двадцатидвухлетнему владимирцу. Его признали виновным в попытки кражи и применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Судом установлено, что 13 декабря прошлого года полицейский заметил на улице находящегося в розыске за покушение на хищение из магазина двух бутылок коньяка горожанина и предложил последнему добровольно проследовать в опорный пункт УМВД России по городу Владимиру. Но злоумышленник ударил полицейского рукой по голове и попытался убежать. Правоохранитель догнал его и потребовал пойти в отделение, но молодой владимирец ножом несколько раз ударил полицейского по шее и лицу и убежал. Правоохранитель получил повреждения повлекшие легкий вред здоровью, а злоумышленника нашли. Вину он признал. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.