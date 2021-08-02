Владимирцы могут помочь собрать школьников к новому учебному году

1 сентября – это большой и значимый праздник не только для школьников и особенно первоклассников, но и их родителей. Однако не каждая семья имеет материальную возможность приобрести всё самое необходимое к учебному году.

Поэтому городское управление по физической культуре, спорту и молодежной политике совместно с Доброштабом запустили акцию «К школе готов!».

Со 2 по 25 августа каждый житель Владимира может стать участником акции и сделать маленькое чудо для юных школьников Чем порадовать детей? Любыми канцелярскими принадлежностями в новом или хорошем состоянии: тетради (клетка, линейка, общие и тонкие), обложки, ручки шариковые, наборы геометрических фигур, принадлежности для рисования и творчества (альбомы, цветная бумага, карандаши и краски и т.п.) и другие материалы.

Собранные вещи можно передать по следующим адресам: ул. Строителей д. 6, каб. 26 (по будням с 9 до 17 часов) в Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике, тел. 77-86-83; ул. Михайловская 24, каб. 16, (по будням с 8.30 до 17.00) в «Молодёжный центр» или на ул. Гагарина, 1 (ежедневно с 8.00 до 21.00, «Кофейня на Гагарина»).

По всем вопросам можно обратиться к координатору акции Дарье Щекиной по телефону: 77-86-83, e-mail - dobroshtab33@yandex.ru