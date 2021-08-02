Руководители спортивных организаций Вязниковского района не указали полные сведения о доходах

Вязниковская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции руководителями организаций, подведомственных управлению физической культуры и спорта администрации Вязниковского района. Выявлены нарушения при предоставлении ими справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера тремя руководителями таких организаций, которые не указали полные сведения о доходах на себя и супругов, а также наличие банковских счетов, по которым осуществлялись банковские операции. В этой связи начальнику управления физической культуры и спорта администрации Вязниковского района внесено представление, которое удовлетворено, трех виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.