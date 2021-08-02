В "Палатах" покажут работы мстерского живописца Дениса Молодкина

фото с сайта ВСМЗ

С 5 августа в музейном центре «Палаты» откроется персональная выставка мстёрского живописца Дениса Молодкина. Шкатулки, ларцы, тарелки, иконы, графические работы из собраний автора и музея-заповедника – более семидесяти работ, созданных с 2001 года по настоящее время, раскрывают перед нами сказочный мир мастера.

В работах мастера гармонично слились традиции и новаторство. Современный и многогранный художник, он творит свой чудесный мир в лаковой миниатюре, населенный знакомыми сказочными героями и рожденными фантазией мастера. Сказки и фантазии художника переплетаются в этом чарующем мире, и тогда дуб с Кощеевой смертью оказывается на городской окраине рядом с многоэтажками, а Царевна-Лебедь летит над тракторишкой, везущим воз сена через деревенский мостик.

Продолжает мастер и иконописную традицию Мстёры. Изображения святых – будь то Георгий Победоносец или Ксения Петербургская, русские князья или Богородица, – все они дышат благоговейной нежностью и огромной любовью.

Его работы есть в Музее декоративно-прикладного и народного искусства в Москве, Владимиро-Суздальском музее-заповеднике и Мстёрском художественном музее, частных коллекциях в России и за рубежом.

Сам о себе он говорит: «Всё, что я делаю, связано с русской сказкой: русской природой, мифологией, костюмом, историей, литературой, религиями на Руси. Это всё для меня сказка…»

Выставка продлится до 26 сентября. Цена билета - 70, 100 рублей.