Во Владимирской области дополнительно развернули 7 коек для больных коронавирусом

2 августа во Владимирской области лабораторно подтверждено 205 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 43640 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Учитывая возросшую потребность в специализированном коечном фонде, во Владимирской области дополнительно развёрнуто 7 ковидных коек в Областном центре специализированных видов медицинской помощи.

Таким образом, в больницах региона действуют 1852 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 83,6 процента из них занято (1548), свободно 304 койки.

40524 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 178 человек. За период наблюдения в области отмечено 1469 летальных случаев (+8 за сутки).

Номер «горячей линии» Департамента здравоохранения по вопросам новой коронавирусной инфекции: 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.