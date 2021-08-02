В следующем году начнут проектировать транспортную развязку в Вязниках и обход Гороховца

Во Владимирской области чиновники обсудили перспективы развития автомагистрали М-7 «Волга» во Владимирской области. На 2022-2024 годы в рамках развития трассы запланировано проектирование транспортной развязки в Вязниках и обхода Гороховца. Вязниковская развязка значительно повысит безопасность дорожного движения и затронет функционирование всей городской инфраструктуры. При этом в проект могут включить развязки за пределами города и строительство надземных пешеходных переходов. В Гороховце предварительно рассматривается план обхода с проходом через городскую часть с возможностью объезда четырех поселков и деревень. Также продолжается разработка проекта обхода Покрова на 93-113 км протяженностью 15 километров. После того, как отремонтируют участок трассы М-7, проходящий через город. Планируется убрать светофоры и левые повороты в Покрове. Ориентировочно это произойдет в 2023 году. Не отказываются и от планов построить Северный обход города Владимира. Проект будет учитывать особенности транспортного движения в областном центре, а также ряд перспективных объектов, в том числе подъезд к городу Иваново. Начало транспортной развязки предполагается в виде транспортного узла в месте примыкания М-7 и М-12 с выходом на Р-132. Планируется, что деньги на это найдут за счет бюджетных кредитов. Также в программе развития трассы М-7 находится Южный обход Владимира, где запланировано расширение автодороги до 4 полос. Но этот проект реализуют нескоро, в том числе из-за строительства федеральной трассы М-12 и других транспортных развязок. Пока на Южном обходе областной столицы запланирован ремонт дорожного покрытия и искусственных сооружений. Также будут установлены светоотражающие щитки на 2 двух полосах обхода. Кроме того, до 2035 года в регионе запланировано устройство искусственного освещения по дороге М-7 через все пешеходные переходы в черте населённых пунктов Владимирской области.