В Гороховецком районе объявили карантин по бешенству

Бешеное животное обнаружили в деревне Денисово Гороховецкого района, во дворе одного из домов. Анализы подтвердили опасное заболевание и теперь не только двор деревенского дома, но и вся деревня объявлена неблагополучным пунктом по бешенству животных. Здесь запрещено вывозить восприимчивых животных, проводить ярмарки и прочие мероприятия с питомцами, а в самом домашнем хозяйстве запрещено лечить животных, ввозить и вывозить их, освежевать трупы. Ограничения будут действовать до начала сентября. При этом вокруг селе Польцо Муромского района сняли карантин по африканской чуме свиней. Напомним, его ввели после того, как сразу несколько животных в разных хозяйствах заболели опасной болезнью. По одной из версий домашние животные заболели, съев зараженные остатки еды. Карантин, введенный 30 июня, снимают со 2 августа.