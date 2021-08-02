У жителей Гусь-Хрустального и Юрьев-Польского нашли наркотики

Завершено расследование уголовных дел в отношении 34 и 42-летнего жителей Гусь-Хрустального. Женщина и мужчина обвиняются в "незаконном хранении наркотических средств в крупном размере".

- Женщину задержали в апреле сотрудники отделения по контролю за оборот наркотиков. Полицейские обнаружили в кармане одежды женщины полимерный пакетик, обмотанный изоляционной лентой, с наркотическим средством синтетического происхождения, массой 1,42 грамма, - сообщили в областном УМВД.

42-летний местный житель незаконно приобрел через тайник-закладку полимерный сверток с наркотическим средством. Экспертиза показала, что внутри свертка находилось аналогичное запрещенное вещество массой 1,32 грамма.

Они признали свою вину, пояснив, что наркотики приобрели через интернет для личного потребления. Материалы уголовных дел переданы в суд для рассмотрения по существу.

Аналогичный факт выявлен сотрудниками ОМВД по Юрьев-Польскому району. В рюкзаке у 22-летнего подозреваемого полицейские обнаружили сверток с мефедроном, массой 0,78 грамма. Запрещенные вещества он забрал из «тайника-закладки». Возбуждено уголовное дело.