Ангелина Мельникова принесла Владимирской области еще одну бронзовую медаль Олимпиады

Ангелина Мельникова завоевала три медали для Владимирской области.

В Токио завершился финал вольных упражнений у женщин. От российской сборной выступали 16-летняя Виктория Листунова и Ангелина Мельникова, выступающая за Воронеж и Владимирскую область.

Виктория Листунова допустила падение, и стала последней, получив 12,400 баллов. Ангелина Мельникова допустила несколько неточностей, судьи поставили ей 14,166 баллов при сложности 5,9. Она разделила третье место с японкой Май Мураками.

Серебряная медаль уитальянской гимнастки Ванессы Феррари, золото - у американки Джейд Кэри.

Таким образом, Ангелина заканчивает свое участие на Олимпиаде. Она завоевала золото в командном многоборье, бронзу - в личном многоборье и бронзу - в вольных.

Ждем медали от Ангелины Шкатовой, которая выступит в групповых упражнениях в художественной гимнастике 8 августа.