Во Владимирской области по программе «Земский учитель» в школы пришло семь педагогов

Распоряжением департамента образования Владимирской области утверждены семь победителей конкурсного отбора в рамках программы. В этом году, как и в прошлом, в программе участвовало семь вакансий из разных районов Владимирской области:

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» п. Балакирево – учитель русского языка и литературы.

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» г. Радужный – учитель географии.

- МБОУ «Большевсегодическая ООШ» Ковровский район – учитель русского языка и литературы.

- МБОУ «Средняя школа №5» г. Кольчугино – учитель математики.

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» г. Лакинск – учитель русского языка и литературы.

- МБОУ «Головинская СОШ» пос. Головино – учитель русского языка и литературы.

- МБОУ «Сновицкая СОШ им. С.Н. Белкина» Суздальский район – учитель русского языка и литературы.

К 30 июля уже три учителя заключили трудовые договоры со школой. С остальными победителями конкурсного отбора ведется работа по обсуждению условий заключения трудовых договоров.