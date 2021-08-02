В Петушинском районе оштрафовали мужчину, который разжег костер в мангале

Из-за жары сохраняются высокие риски возникновения природных пожаров. А из-за отсутствия дождя в районах Владимирской области сохраняется высокий, четвертый, класс пожарной опасности. Поэтому ведется патрулирование, в том числе с использованием беспилотников.

31 июля рейды прошли в Петушинском районе. На территории СНТ «Мещёра» после звонка от очевидца был выявлен факт нарушения требований особого противопожарного режима: один из собственников участка разжёг мангал для приготовления пищи. В отношении него составлен административный протокол и выписан штраф.

Параллельно с этим в областное управление МЧС поступило сообщение от очевидцев о том, что в Улыбышево сжигают порубочные остатки на участке строительства федеральной автодороги. На место выехали представители лесничества и дознаватели МЧС России. Должностное лицо будет привлечено к административной ответственности.