В Центре ИЗО можно будет увидеть работы Елены Якимочевой в технике батик

В Центре ИЗО 4 августа откроется персональная выставка Елены Якимочевой, профессионального художника по росписи промышленного и ручного батика из Мстёры.

Якимочева родилась в посёлке Камский Кировской области. В 1981 году окончила Кировское художественное училище и по приглашению подруг приехала во Владимирскую область — в город Карабаново, где начала работать оформителем. Затем училась в Московской государственной текстильной академии имени А.Н. Косыгина на факультете декоративно-прикладного искусства. С 1990 по 1994 годы преподавала в Карабановской детской школе искусств.

В 1994 году в г. Александрове состоялась её первая персональная выставка. В 1995 году Елена Якимочева была принята в члены Союза художников России. Произведения художника экспонировались на выставках в Карабанове, Владимире, Вязниках, Москве, Иванове, Коврове, Мстёре.

С 1996 года художник живёт и работает во Мстёре. Познакомившись с уникальным вышивальным промыслом Мстёры – старинной белой гладью и владимирским швом, — Якимочева начала разработку швов и разделок для вышивки икон в технике монастырского лицевого шитья. Ею, например, созданы икона «Святой Николай Чудотворец» и панно «Святой Георгий».

Работы Якимочевой хранятся в Александровском и Мстёрском художественных музеях, в частных коллекциях — как в России, так и за рубежом.

На выставке в Центре Изо представлены работы, выполненные в технике батик, а также живописные произведения. Большое значение она придает цветовой гамме – считается, что каждый цвет батика может определенным образом влиять на состояние человека.

Выставка будет работать до 5 сентября. Цена билетов – 50-100 рублей.