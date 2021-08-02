Владимирцы начали получать по 10 тысяч на школьников

Пенсионный фонд Владимирской области начал перечислять выплаты к новому учебному году на две недели раньше запланированного срока.

На 2 августа в банки и кредитные учреждения 33-го региона из Пенсионного фонда перечислено более 1,5 миллиарда рублей. Это 89 процентов от общего количества детей в регионе, имеющих право на единовременную выплату. Всего данная выплата будет направлена владимирским семьям, в которых проживают почти 175 тысяч детей.

Напомним, прием заявлений стартовал 15 июля. Обратиться за выплатой можно в срок до 1 ноября. Заявление можно подать дистанционно через портал Госуслуг либо в любой клиентской службе ПФР. Никаких дополнительных документов представлять не нужно.

Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим гражданство РФ, и если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам.