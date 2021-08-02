Из Владимирской области стали уезжать мигранты

За январь-май 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года миграционный прирост сменился миграционной убылью и составил 1166 человек, или 21,1 на 10 тысяч человек населения области. Приехало 9510 человек, уехало 10676 мигрантов.

Если говорить о странах, откуда приезжают в регион мигранты, то это Таджикистан, Украина, Армения, Узбекистан, Молдова, Киргизия, Беларусь, Казахстан, Азербайджан и другие.

Представил Владимирстат и демографическую ситуацию, сложившуюся в январе-мае. По сравнению с прошлым годом число родившихся увеличилось на 0,3% и составляет 3923 младенцев, умерших - на 13,6% с 10 430 до 9 180. Превышение числа умерших над числом родившихся составляет 2,7 раза.

Коэффициент рождаемости увеличился на 2,9%, смертности - на 15,3%. Коэффициент детской смертности уменьшился на 5,4% и составил 5,3 умершего на 1000 родившихся.

Число зарегистрированных браков увеличилось на 33,3%, разводов - на 72,1%