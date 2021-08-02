В Коврове полицейские поймали водителя с поддельными правами

26 июля на стационарном посту ДПС на автодороге «Москва-Уфа» сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Фиат». Находившийся за рулем 35-летний житель Чувашии предъявил для проверки водительское удостоверение, которые вызвало сомнения в подлинности.

- Также было установлено, что водитель лишен права управления автомобилем. Документ был изъят и направлен на исследование, результаты которого подтвердили, что бланк водительского удостоверения поддельный, - сообщили в областном УМВД.

Водитель признался, что после того, как его лишили права управления, он купил через интернет поддельные права.

Возбуждено уголовное дело по статье "подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".