Денис Страх покинул "белый дом"

Директор государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области» Денис Страх уволен с занимаемой должности по собственному желанию.

Денис Страх руководил МФЦ с 2017 года. Ранее занимал различные должности, в том числе руководящие, в администрации области и исполнительно-распорядительных органах Гороховецкого и Собинского районов.

Первый заместитель Губернатора Аркадий Боцан-Харченко выразил Денису Страх благодарность за проделанную работу и достигнутые результаты. В частности, отмечено, что благодаря усилиям Дениса Страх во Владимирской области МФЦ по качеству и доступности услуг уже входит в десятку лучших организаций в Российской Федерации. Аркадий Боцан-Харченко пожелал Денису Страх успехов на новом месте работы.

Другим приказом Департамента регионального развития исполняющим обязанности руководителя учреждения назначен заместитель директора МФЦ Олег Рындин.