Во Владимирской области 2 августа коронавирус диагностирован у 205 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 2 августа лабораторно подтверждено 205 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В неизменных антилидерах - Владимир с 48 заболевшими, 24 случая в Муромском, 21 - в Гусь-Хрустальном, 20 - в Ковровском районах. По 10 заболевших в Вязниковском, Кольчугинском, Юрьев-Польском и Петушинском районах, по 8 случаев в Суздальском и Собинском районах, по 7 случаев в Александровском, Гороховецком районах, по 6 - в Киржачском, Меленковском районах, 4 случая в Камешковском, 3 - в Радужном, 2 - в Селивановском, 1 - в Судогодском районах.

Всего во Владимирской области зарегистрировано 43 640 случаев заболевания (10297 сл. в г. Владимире, 5150 сл. в Гусь-Хрустальном, 4719 сл. о. Муром, 3341 сл. в Ковровском, 2439 сл. в Александровском, 2410 сл. в Петушинском, 1789 сл. в Юрьев-Польском, 1817 сл. в Вязниковском, 1840 сл. в Кольчугинском, 1707 сл. в Суздальском, 1392 сл. в Собинском, 1398 сл. в Киржачском, 1242 сл. в Меленковском, 1009 сл. в Гороховецком, 1001 сл. в Камешковском, 860 сл. в Селивановском, 693 сл. в Судогодском, 536 сл. в г. Радужном).