В Коврове едва не утонула женщина

1 августа около 17 часов на спасательный пост на озере Старка в Ковроев прибежали два молодых человека и сообщили дежурившим спасателям, что утонула женщина. Спасатели побежали к месту происшествия.

Пострадавшая находилась уже на берегу. Как выяснилось позже, женщина плыла на поверхности воды, вниз головой. Очевидцы заподозрили плохое и притащили ее к берегу. Прибывшие спасатели принялись оказывать первую помощь. Через пару минут самостоятельное дыхание и сердцебиение восстановилось, - рассказал Михаил Быков, сотрудник поисково-спасательного отряда Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Коврова.

Спасатели контролировали ее состояние до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Женщину госпитализировали. Женщина выпила и поспорила, что переплывет озеро в обе стороны. Проспорила.