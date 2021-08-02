За Владимирскую область на Паралимпиаде выступит Вера Муратова

С 24 августа в Токио пройдут Паралимпийские летние игры. Поехать туда могут четыре спортсмена от Владимирской области - Вера Муратова, Анастасия Мамадамирова, Надежда Сычёва и Петр Филатов.

- Из 14 заявок в пауэрлифтинге, где выступают наши спортсмены, дали только две. К счастью, Вера Муратова получила персональный вызов, а значит уже точно будет участвовать в Паралимпиаде. Участие остальных наших спортсменов - под вопросом, - рассказал Алексей Сипач, директор департамента физкультуры и спорта.

Паралимпийский комитет России направил протест в Международный паралимпийский комитет, но официального разъяснения до сих пор не получено.

Вера Муратова будет выступать в категории до 79 кг.