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Происшествия2 августа 2021 8:30

В Суздальском районе горел амбар зернотока

Пострадавших нет
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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фото с сайта МЧС

фото с сайта МЧС

1 августа в 16:35 в Главное управление МЧС России поступило сообщение о пожаре зернотока в Суздальском районе, с. Спасское-Городище. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

- Загорелись деревянных конструкции в металлическом ангаре зернотока. Сотрудниками МЧС было сформировано 1 звено газодымозащитной службы для тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали пожар на площади 100 кв. м, - сообщили в областном управлении МЧС.

В результате пожара пострадала деревянная конструкция обрешетки кровли, отложения пыли и зерновых отходов. Погибших пострадавших нет.

На пожар привлекалось 3 единицы техники, 6 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара