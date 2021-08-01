Владимирское "Торпедо" набрало первое очко в чемпионате России

Не самым удачным получился для команд из Владимирской области третий тур в чемпионате России по футболу среди клубов ПФЛ (вторая группа). Ни владимирское "Торпедо", ни ФК "Муром" не смогли отличиться. Однако результаты у команд разные.

"Торпедо" сыграл вничью в домашней игре с "Енисеем-2". Ни одна из команд не отличилась за 90 минут. Да и моментов у обоих клубов было немного. При достаточно серой игре преимущество все же было у торпедовцев, но реализовать его они не смогли. Тем не менее, владимирцы смогли набрать первое очко в турнире. И сранвялись по очкам с ФК "Муром".

Команда с берегов Оки встречалась с соседями из Нижегородской области - "Волной". И муромляне проиграли 0:1. Теперь оба клуба из Владимирской области обретаются почти на самом дне турнирной таблицы. Не самое радужное начало.