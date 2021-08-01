Во Владимирской области стартовала сельскохозяйственная микроперепись

С 1 августа стартовала сельскохозяйственная микроперепись 2021 года.

Во Владимирской области объектами сельскохозяйственной микропереписи станут: 387 сельскохозяйственных организаций, 950 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 1471 некоммерческое объединение граждан, 242 тысячи личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан.

В ходе опроса переписчики зададут вопросы о площади земельного участка, о посевных площадях сельскохозяйственных культур, о площади и количестве многолетних насаждений, о поголовье сельскохозяйственных угодий.

Сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели самостоятельно заполнят переписной лист через централизованную систему сбора Росстата в электронном виде.

Опрос личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан, и некоммерческих товариществ проведет переписчик на планшетном компьютере. В области подобрано 507 переписчиков. Все они будут иметь удостоверение (которое действительно только при предъявлении паспорта). Одеты переписчики будут в жилет и бейсболку зеленого цвета.