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Спорт1 августа 2021 14:44

Ангелина Мельникова, выступающая на Олимпиаде за Владимирскую область, не смогла завевать медалей в прыжке и на брусьях

Второй на брусьях стала российская гимнастка Анастасия Ильянкова
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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1 августа прошли финалы на отдельных снарядах. Гимнастка Ангелина Мельникова, которая представляет Воронеж и Владимирскую область, выступала в опорном прыжке и на брусьях.

В опорном прыжке у гимнастки была высокая сложность, и она могла побороться за медали, но нечисто приземлилась, тем самым уступив гимнасткам из Мексики и Кореи, заняв пятое место. Победительницей стала бразильянка Ребека Андраде, второе место у американки Майкалы Скиннер.

После этого Ангелина выступила на брусьях, однако и тут ей не повезло. После того, как у нее не получилась нужная комбинация, она неожиданно спрыгнула, тем самым откатившись на восьмое место.