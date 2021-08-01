Во Владимирской области 1 августа заболели коронавирусом 206 человек

На территории Владимирской области на 10 часов утра 1 августа 2021 года лабораторно подтверждено 206 случаев Covid-19.

Вот как распределились случаи по районам региона: 54 сл. в г. Владимире, 24 сл. в Гусь-Хрустальном, 23 сл. в Муромском, 22 сл. в Ковровском, 10 сл. в Собинском, 9 сл. в Вязниковском, 9 сл. в Юрьев-Польском, 8 сл. в Киржачском, 8 сл. в Киржачском, 8 сл. в Кольчугинском, 8 сл. в Гороховецком, 7 сл. в Суздальском, 7 сл. в Петушинском, 5 сл. в Александровском, 4 сл. в Меленковском, 2 сл. в Камешковском, 2 сл. в Судогодском, 2 сл. в Селивановском, 2 сл. в г. Радужный.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 43 435 случаев заболевания (10 249 сл. в г. Владимире, 5129 сл. в Гусь-Хрустальном, 4695 сл. о. Муром, 3321 сл. в Ковровском, 2432 сл. в Александровском, 2400 сл. в Петушинском, 1779 сл. в Юрьев-Польском, 1807 сл. в Вязниковском, 1830 сл. в Кольчугинском, 1699 сл. в Суздальском, 1392 сл. в Киржачском, 1384 сл. в Собинском, 1236 сл. в Меленковском, 1002 сл. в Гороховецком, 997 сл. в Камешковском, 858 сл. в Селивановском, 692 сл. в Судогодском, 533 сл. в г. Радужном).