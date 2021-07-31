В Вязниках до конца лета планируют отремонтировать пять улиц

Как сообщает администрация Вязниковского района, на сегодняшний день уже закончен ремонт на улицах Железнодорожная, Ленина, Мошина, Кирова, Свердлова и на нескольких других объектах.

Теперь работы по укладке нового дорожного полотна начнутся на улице Горького — здесь уложат выравнивающий слой. Затем работы проведут на улицах Антошкина, Ефимьево, Красное Шоссе, а также по Муромскому проезду. В общей сложности планируется потратить на новый асфальт 166 миллионов рублей, что больше обычного.

В райадминистрации дополнили, что гарантия на новый асфальт составляет три года.