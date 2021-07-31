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Общество31 июля 2021 20:36

В Вязниках до конца лета планируют отремонтировать пять улиц

Дорожники в течение теплого сезона укладывают в городе новый асфальт
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает администрация Вязниковского района, на сегодняшний день уже закончен ремонт на улицах Железнодорожная, Ленина, Мошина, Кирова, Свердлова и на нескольких других объектах.

Теперь работы по укладке нового дорожного полотна начнутся на улице Горького — здесь уложат выравнивающий слой. Затем работы проведут на улицах Антошкина, Ефимьево, Красное Шоссе, а также по Муромскому проезду. В общей сложности планируется потратить на новый асфальт 166 миллионов рублей, что больше обычного.

В райадминистрации дополнили, что гарантия на новый асфальт составляет три года.