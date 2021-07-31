В Муроме хозяин захламленной квартиры погиб во время пожара

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 00.06 часов 31 июля на пуль диспетчеров Муромского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о горящей квартире в доме №21 по улице Ленинградской. На место немедленно выехали 15 огнеборцев на четырех пожарных машинах.

Как выяснилось, горение происходило в жилище на первом этаже. Чтобы попасть в квартиру пожарным пришлось вскрывать входную дверь, после чего внутрь пробрались два звена газодымозащитников.

Пожар оказался небольшим — его площадь составила всего 3 квадратных метра, однако пробраться к очагу мешали горы хлама, лежащие в квартире. К сожалению, хозяин жилища — мужчина 1959 года рождения, погиб.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.