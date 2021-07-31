Во Владимирской области за сутки от коронавируса вылечилось 180 человек

Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области, всего с начала эпидемии в регионе выписаны по выздоровлению 40170 пациентов. Вместе с тем, за минувшие сутки подтверждено четыре новых летальных исхода. Таким образом, с начала эпидемии от коронавируса в региона скончался 1451 человек.

В настоящее время в больницах региона действуют 1845 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, из них занято 83,1 процента, или 1533 койки, свободными остаются 312 коек. Накануне в облздраве заметили, что это «неплохой» показатель по количеству свободных мест.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 23807 новых случаев заражения коронавирусом, подтверждено 792 новых летальных исхода, выписан по выздоровлению 19771 человек.