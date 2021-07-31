Во Владимирской области с начала года произошло 90 лесных пожаров

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, на сегодняшний день 90 очагов лесных пожаров было зарегистрировано на общей площади в 60 гектаров. При этом в правоохранительные органы поступило также 90 сообщений о происшествиях, связанных с лесными пожарами.

Вместе с тем, пока лишь в одном случае было возбуждено уголовное дело — речь идет о пожаре в Камешковском районе, который произошел еще 17 апреля. Тогда ущерб составил 73 тысячи рублей.

В МЧС уточнили, что сейчас дознаватели готовятся возбудить еще одно уголовное дело — на этот раз по факту пожара, случившегося 10 июля в Гусевском участковом лесничестве, где в результате пожара лесникам был причинен ущерб на сумму 259509 рублей.

В ходе совещания с представителями силовых ведомств региона по тематике лесных пожаров, состоявшегося накануне в региональном главке МЧС, было рекомендовано обратить особое внимание местных властей и энергетиков на состояние линий электропередач. К сожалению, нередко возгорания случаются по причине обрывов проводов. Так, из-за упавшего на ЛЭП дерева 18 мая пожар случился на торфянике в Гусевском лесничестве. Тогда ущерб лесному фонду составил более миллиона рублей. Полицейским же рекомендовано «более эффективно» искать поджигателей.