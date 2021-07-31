В Муромском районе систематически отменяются пригородные автобусы

Как сообщает администрация Муромского района, 31 июля, а также 1 и 2 августа отменены все рейсы автобуса №114 до деревни Савково. Также 31 июля не будет курсировать автобус №122 до Кривиц отправлением в 11.40 и в 16.35 — эти рейсы отменены и в первые два дня августа.

Кроме того, 1 августа не будет ходить автобус до Тереховиц (Саксино) отправлением в 08.50 и до Булатниково отправлением в 13.10.

2 августа пригородные автобусы до Тереховиц (Саксино) в 08.50 и в 17.45 тоже отменены, равно как и рейсы до Булатниково в 05.15 и в 13.10.

По всем вопросам районные власти предлагают обращаться в Муромское ПАТП.

К сожалению, такие отмены рейсов в Муромском районе происходят систематически уже долгое время. Не секрет, что Муромское ПАТП, как и другие перевозчики, переживает далеко не лучшие времена. В конце июня администрация Владимирской области пошла на просьбы муниципалитетов и передала Муромское пассажирское автотранспортное предприятие из областного ведения муниципалам, однако пока, судя по отмененным рейсам, в лучшую сторону ничего не изменилось.