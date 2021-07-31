Во Владимирской области за сутки коронавирус подтвердился у 210 человек

На первом месте в суточной сводке стоит Владимир с 52 новыми заразившимися, на втором Ковровский район с 23 случаями, на третьем — Гусь-Хрустальный район с 22 заболевшими.

В Муромском районе подтвержден 21 новых случай заражения коронавирусом, в Суздальском районе 10 случаев, в Вязниковском, Кольчугинском, Собинском и Гороховецком районах по девять, в Петушинском и Юрьев-Польском районах по восемь, в Киржачском районе семь, в Александровском районе шесть, в Меленковском районе пять, в Камешковском районе четыре, в Судогодском и Селивановском районах по три, в Радужном подтверждено два новых случая.

Таким образом, с начала эпидемии коронавирус во Владимирской области подтвердился у 43229 человек.