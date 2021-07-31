Во Владимирской области в 2021 году снизилось количество убийств

Как сообщает Следственное управление СК Росси по Владимирской области, в первом полугодии 2021 года число зарегистрированных убийств в регионе снизилось на 7,5 процентов — с 40 до 37. При этом чаще всего убийства совершались в Александровском районе — семь раз, а также в Киржачском и Муромском районах, где было совершено по четыре таких преступления. Все убийства были раскрыты.

Что касается причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевшего, то число таких преступлений снизилось на 8 процентов, все эти преступления также раскрыли.

Стопроцентная раскрываемость в регионе и в такой категории преступлений, как изнасилования и насильственные действия сексуального характера. При этом количество первых выросло на четверть — с 8 до 10, а вторых — с 17 до 37, что составило рост более чем в два раза.