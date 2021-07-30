Во Владимирской области стали активнее заниматься утилизацией отходов

Как отметил Владимирстат, во втором квартале этого года индекс промышленного производства вырос, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 108,7%. Кстати, это выше, чем индекс промышленного производства и в 2019 году в это же время. Активнее всего развивалось производство в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, а также деятельность по ликвидации загрязнений – с 89,5% в 2020 индекс производства вырос до 133%. Развивались и обрабатывающие производства – рост на 10 с лишним процентов, до 107,7% по сравнению с прошлым годом. Производство в сфере электрической энергией, газом и паром тоже подросло – с 96,6% до 105,7%. Менее активно развивалась добыча полезных ископаемых – с 99,6 до 103,8 процентов.