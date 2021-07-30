В Ковровском районе владельцев земли оштрафовали за заросшие участки

Сотрудники управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям провели проверки в Ковровском районе по соблюдению требований земельного законодательства в отношении местных жителей, имеющих в собственности участки земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 4000 квадратных метров. Как оказалось участки, общей площадью четыре тысячи квадратных метров, заросли сорняками, их выстилала подушка из сухих сорных трав, сформированная травостоем прошлых лет, над которой возвышается сухостой сорных растений (пижма обыкновенная, полынь обыкновенная, вейник наземный и другие). По данному факту нарушители были привлечены управлением Россельхознадзора к административной ответственности, предусмотренной ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ, с назначением административного штрафа в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей. Штраф нарушителями оплачен в срок в полном объеме. Также владельцев обязали привести участки в порядок. Внеплановые июльские проверки показали, что собственники очистили свою землю от сорняков и привели в состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства.