Мэрия проверила заброшенные дома Владимира на предмет их защищенности от детей

Чиновники от владимирской мэрии совместно с полицейскими прошлись по заброшенным домам Владимира и выяснили, насколько они защищены от проникновения внутрь детей. Оказалось, что все не так плохо. В ходе рейда были проверены проблемные частные дома на улицах Красная горка, 1, Солнечная, 19, Малые Ременники, 5, Мира, 72-а, 18 и 22, Сакко и Ванцетти, 18 и 22, Добросельская, 178 и 180, а также дом 3 по Добросельскому проезду.

Большинство проверенных домов оказались достаточно неплохо огорожены. По сути, проблемы нашли лишь в трех зданиях. Доступ к разрушенному частному дому №19 по улице Солнечной хоть и затруднен зарослями крапивы, но возможен. Окна второго этажа пострадавшего от пожара 2-этажного дома на улице Малые Ременники заколочены фанерой, но доступ в здание возможен через окна первого этажа. Через них видно, что здание, вероятно, облюбовали бездомные. Также "открыт" для всех желающих пострадавший от пожара частный дом №3 по Добросельскому проезду.

Владельцам этих домов выпишут предписания о необходимости заколотить окна и огородить территорию.