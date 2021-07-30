В очереди на вакцинацию стоят больше 4,5 тысяч человек

Во Владимире продолжается активная вакцинация жителей города от коронавируса.

По состоянию на 30 июля первым компонентом вакцины от коронавируса уже привились 60389 жителей города. Оба компонента вакцины получили 44572 человека. Своей очереди на прививку в лечебных учреждениях города ожидают 4667 человек.

Всего за время проведения вакцинации в лечебные учреждения областного центра поступило 69870 доз вакцины.

Напоминаем, что записаться на вакцинацию можно по телефонам:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура).