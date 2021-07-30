Ковровчанин нокаутировал незнакомца и украл у него личные вещи

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи ковровской полиции завершили расследование уголовного дела, возбужденного за кражу на 38-летнего горожанина.

Задержали мужчину в апреле, когда его уличили в краже вещей у местного жителя. В тот день прибывшим на сообщение сотрудникам патрульно-постовой службы вызвавший их мужчина рассказал, что некоторое время назад между ним и незнакомым ему гражданином произошла перепалка, в ходе которой незнакомец ударил потерпевшего, и тот упал, потеряв сознание.

Очнувшись, ковровчанин не обнаружил в своих карманах телефон и банковские карты. Полицейским удалось установить личность второго участника конфликта, которого в тот же день задержал наряд ППС. В кармане у него обнаружился украденный телефон, а также чеки из магазинов.

Как установлено следователями, обвиняемый увидел, что его оппонент потерял сознание, вытащил из его карманов вещи и сбежал. После этого он пошел в магазины и оплачивал там украденными картами покупки. Ущерб в результате составил 12 тысяч рублей, которые обвиняемый в ходе следствия полностью возместил потерпевшему.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ковровский городской суд.