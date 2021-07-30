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Происшествия30 июля 2021 15:20

В Петушках заведующая детским садом задержана за получение крупных взяток

По версии следствия, их руководитель учреждения получала от коммерсантов
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из полиции. Руководителю одного из детсадов Петушков инкриминируется получение взяток в значительном и крупном размерах — всего два эпизода.

По версии следователей, с августа 2017 года по июль 2018 дама получила деньги от предпринимателя за заключение контрактов на поставку продуктов. Сумма взятки составила тогда 75 тысяч рублей.

Второй эпизод имел место с сентября 2018 по апрель 2020 года, когда заведующая, уже от другого коммерсанта, получила за то же самое еще 200 тысяч рублей.

Сама глава садика свою вину не признала и в данный момент находится под домашним арестом.

Расследование уголовного дела продолжается.