В Петушках заведующая детским садом задержана за получение крупных взяток

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из полиции. Руководителю одного из детсадов Петушков инкриминируется получение взяток в значительном и крупном размерах — всего два эпизода.

По версии следователей, с августа 2017 года по июль 2018 дама получила деньги от предпринимателя за заключение контрактов на поставку продуктов. Сумма взятки составила тогда 75 тысяч рублей.

Второй эпизод имел место с сентября 2018 по апрель 2020 года, когда заведующая, уже от другого коммерсанта, получила за то же самое еще 200 тысяч рублей.

Сама глава садика свою вину не признала и в данный момент находится под домашним арестом.

Расследование уголовного дела продолжается.