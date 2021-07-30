Владимирских мам приглашают на Неделю грудного вскармливания

Центр поддержки материнства "Мамина радость" приглашает на традиционный летний фестиваль по грудному вскармливанию. Он продлится целую неделю.

1 августа в 16.00 (Михайловская, 24) все желающие приглашаются на мастер-класс по украшениям из живых цветов. В 18 часов в парке 850-летия женщины будут вручать цветы прохожим. В 18.30 - танцевальный мастер-класс для всех желающих "Круговые танцы народов мира".

2-5 августа 18.00 - бесплатный интенсив по подготовке к родам и уходу за новорожденным. Занятия проводят врачи, реабилитологи и специалисты центра "Мамина радость". Будущие мамы освоят дыхание в родах и техники расслабления, навыки гигиены и массажа новорожденного, основы успешного грудного вскармливания, займутся арт-терапией.

4 августа, 10.00 - обучение молодых семей основам финансовой грамотности, бесплатные занятия по послеродовой гимнастике, раннему плаванию и многое другое.

6 августа, Патриарший сад. С 10.00-13.00 - арт-пикник для семей: специальная экскурсия "Травы для материнства", пикник, сеанс арт-терапии (рисование).

7 августа, Михайловская, 24. С 10.00-15.00 - бесплатный интенсив по профессии "Консультант по грудному вскармливанию" для мам-волонтеров. Сертифицированные специалисты по грудному вскармливанию обучат мам-волонтеров, как правильно советовать и давать информацию в социальных сетях, чтобы эффективно помогать женщинам после родов наладить лактацию.

8 августа все желающие могут посетить загородный туристический лагерь для семей на реке Судогда. Также с 1 по 8 августа все желающие могут пройти ГВ-квест онлайн.

Подробности можно найти на странице Центра «Мамина радость» во «ВКонтакте».