Во Владимирской области родителям напомнили о необязательности школьных поборов

Как рассказали в Центре управления регионом, родители уже беспокоятся, как будет организован учебный и воспитательный процесс. Не последнее место в школьной жизни занимает и материальная составляющая. Жительница Петушков подняла проблему родительской лепты: по ее словам в их классе постоянно собирают деньги на ремонт класса, потолки, полы… Сотрудники Центра управления регионом по Владимирской области зафиксировали это обращение в одном из пабликов и сделали запрос в профильный департамент. А в департаменте образования однозначно ответили: сдача денег – добровольное дело родителей.

- Учитывая добровольную основу оказания благотворительной помощи, родители вправе не оказывать финансовую поддержку образовательной организации. То есть сдача денег – дело добровольное, можно и не сдавать. Если деньги собирает руководитель учреждения или учитель, то вы можете обратиться за разъяснением в местную администрацию как к учредителю либо с жалобой в департамент образования как надзорный орган, - пояснили в профильном ведомстве.