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Общество30 июля 2021 14:20

В ковровской спортивной школе госинспекция труда нашла нарушения

Сотрудники вовремя не получили инструкции и не прошли обучение
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Государственной инспекцией труда во Владимирской области проведена плановая проверка соблюдения законодательства о труде и об охране труда в Муниципальном бюджетном учреждении города Коврова Владимирской области «Спортивная школа». В ходе проверки обнаружили несколько нарушений - не проведен внеплановый инструктаж по охране труда, члены комиссии не прошли внеочередное обучение по вновь утвержденным «Правилам по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», а также не были пересмотрены инструкции по охране труда в связи с утверждением «Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями». По результатам проверки приняты меры инспекторского реагирования.