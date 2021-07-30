Во Владимирской области зарегистрированы почвенная и атмосферная засухи

По сведениям Центрального управления по гидрометеорлогии и мониторингу окружающей среды, атмосферную засуху на территории Владимирской области зарегистрировали с 13 июня в Гусь-Хрустальном.

Это значит, что так называемые эффективные осадки — как минимум 5 миллиметров в сутки — не выпадали здесь в течение 30 суток подряд при температуре воздуха свыше 25 градусов.

Другое опасное явление специалисты зафиксировали в Александрове и в Юрьев-Польском. Здесь метеорологи столкнулись с почвенной засухой. Этим термином называют явление, при котором в течение трех декад подряд запасы продуктивной влаги в слое почвы от поверхности до 20 сантиметров в глубиной составляют ниже 10 миллиметров. Так, в Александрове запас влаги в почве составил лишь 0-3 миллиметра, а в Юрьев-Польском — 0-7 миллиметров. Проще говоря — земля просто высохла.

В связи с такими явлениями метеорологи подтвердили то, что ране озвучивали представители местного сельского хозяйства — к сожалению, из-за жары, низкой влажности воздуха и дефицита осадков условия для формирования урожая для большинства культур оказались малоблагоприятными.