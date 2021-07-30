В Гусь-Хрустальном инвалиду не выдавали жизненно необходимое лекарство

Как сообщает прокуратура Владимирской области, 40-летняя жительница города хрусталя в 2021 году получила первую группу инвалидности с диагнозом «острый промиелоцитарный лейкоз». Когда женщину обследовали в столичной клинике, врачи приняли решение, что ей необходим прием препарата «Третиноин (Весаноид)».

Однако жизненно необходимое лекарство гусевчанка так ни разу и не получила, хотя имеет право на бесплатное его получение.

В связи с этим прокуроры обратились в суд, потребовав от департамента здравоохранения обеспечить женщину препаратом. Суд встал на сторону гусевчанки, так что теперь ей наконец-то предоставили требуемое лекарство.