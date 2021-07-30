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Общество30 июля 2021 13:02

Житель Мурома разместил в интернете экстремистский аудиофайл

За это его оштрафовали
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Житель Мурома разместил на своей страничке ВКонтакте аудиофайл, который решением Советского районного суда города Брянска от 10 августа 2015 года признан экстремистским и внесен в Федеральный список таких материалов за № 3106.

Городская прокуратура возбудила производство об административном правонарушении по статье "хранение в целях массового распространения экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов".

Как сообщили в областной прокуратуре, мужчину оштрафовали, запрещенную информацию со страницы удалили.