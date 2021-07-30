Житель Мурома разместил в интернете экстремистский аудиофайл

Житель Мурома разместил на своей страничке ВКонтакте аудиофайл, который решением Советского районного суда города Брянска от 10 августа 2015 года признан экстремистским и внесен в Федеральный список таких материалов за № 3106.

Городская прокуратура возбудила производство об административном правонарушении по статье "хранение в целях массового распространения экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов".

Как сообщили в областной прокуратуре, мужчину оштрафовали, запрещенную информацию со страницы удалили.