За неделю во Владимирской области клещи покусали 33 человек

По данным на 30 июля во Владимирской области за прошедшую неделю зарегистрировано 33 человека, пострадавший от укуса клеща, среди них 4 ребенка.

Пострадавшие, в основном, обращаются в больницу по месту жительства, а не по месту присасывания клеща, поэтому максимальное число обратившихся регистрируется в крупных городах.

- Присасывание клещей в основном происходило на придомовых территориях, на дачных участках, при выезде на природу, посещении леса. Всем оказана медицинская помощь в виде удаления клеща и организовано медицинское наблюдение. В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» исследовано 8 клещей. Случаев клещевого боррелиоза не выявлено, - сообщили в областном Управлении Роспотребнадзора.

Используйте средства защиты от клещей, носите защитную одежду, проводите само- и взаимоосмотры, если вы берёте с собой животных, то они также должны быть внимательно осмотрены. При перемещениях в лесу следует держаться середины дороги, избегать зарослей травы, валежника и не стоит сидеть на траве без подстилки.

В случае укуса клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение. Снятого клеща следует доставить в лабораторию для проведения исследований на клещевые инфекции.