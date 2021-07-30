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Общество30 июля 2021 12:15

Во Владимирской области в июле ГИБДД задержала 360 пьяных водителей

При этом более 10 аварий в регионе произошло с их участием за это время
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, только за четыре минувших дня сотрудниками Госавтоинспекции было задержано 49 водителей, которые либо оказались пьяны за рулем, либо отказались проходить медицинское освидетельствование.

При этом за июль более 10 ДТП произошло с участием нетрезвых водителей. При этом некоторые из них садятся за руль повторно. Например, на днях было возбуждено уголовное дело на 20-летнего жителя Юрьев-Польского района, которого инспекторы остановили еще в июне. Оказалось, что парень сел за руль «под мухой», причем уже лишался водительского удостоверения за такой же поступок.

В Госавтоинспекции предупреждают, что на первый раз пьяные водители лишаются прав на 1,5 года и штрафуются на 30 тысяч рублей. Повторное нарушение рассматривается уже как уголовное преступление, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.