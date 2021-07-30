Во Владимирской области за сутки от коронавируса выздоровели 183 человека

По данным на 30 июля за последние сутки от коронавируса выздоровели 183 владимирца. В последние десять дней число справившихся с новой инфекцией пациентов не превышает двухсот человек, минимальное число выздоровевших составило 171, максимальное – 187. При этом ежедневно заболевают более двухсот жителей региона. Также за сутки от коронавируса скончалось пять человек. Накануне, 29 июля, умерло девять пациентов, 28 июля – пять. Максимальное число умерших зарегистрировали 17 июля – 19 владимирцев. А всего со 2 июля до 30 июля включительно в регионе скончалось от коронавируса 168 жителей.